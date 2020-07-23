В Ургенче сотрудники ППС спасли застрявшего в водостоке мужчину

Пострадавшим оказался 45-летний Уктам Раджабов. Его ногу затянуло в водосточную трубу и он уже не смог самостоятельно выбраться. На помощь пришли доблестные служащие правоохранительных органов.

Во время исполнения должностных обязанностей к сотрудникам патрульно-пропускной службы (ППС) подошла незнакомая женщина. Она доложила им, что человек застрял в водосточной трубе, расположенной между каналом «Киргиз ёп» и водоемом «Ёшлар кули». Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

Служащие правоохранительных органов незамедлительно направились к месту происшествия и освободили 45-летнего мужчину из ловушки. После спасения его направили в больницу.

В ходе расследования выяснилось, что пострадавшим оказался Уктам Раджабов – работник организации, занимающейся благоустройством города. По его словам, он пытался перекрыть трубу, чтобы урегулировать потоки воды. Однако его нога застряла, и он не смог выбраться самостоятельно. Крики о помощи услышала женщина, проходившая в этот момент поблизости. Она ушла за подмогой и привела сотрудников ППС Мурада Исмоилова и Равшана Рузимова, которые спасли ему жизнь.