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Сотрудники ППС в Ургенче

В Ургенче сотрудники ППС спасли застрявшего в водостоке мужчину

МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200723/14614028/V-Urgenche-sotrudniki-PPS-spasli-zastryavshego-v-vodostoke-muzhchinu.html

Пострадавшим оказался 45-летний Уктам Раджабов. Его ногу затянуло в водосточную трубу и он уже не смог самостоятельно выбраться. На помощь пришли доблестные служащие правоохранительных органов.

Во время исполнения должностных обязанностей к сотрудникам патрульно-пропускной службы (ППС) подошла незнакомая женщина. Она доложила им, что человек застрял в водосточной трубе, расположенной между каналом «Киргиз ёп» и водоемом «Ёшлар кули». Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

Служащие правоохранительных органов незамедлительно направились к месту происшествия и освободили 45-летнего мужчину из ловушки. После спасения его направили в больницу.
Машина скорой помощи
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте сотрудники Нацгвардии спасли тонувшую в канале женщину

В ходе расследования выяснилось, что пострадавшим оказался Уктам Раджабов – работник организации, занимающейся благоустройством города. По его словам, он пытался перекрыть трубу, чтобы урегулировать потоки воды. Однако его нога застряла, и он не смог выбраться самостоятельно. Крики о помощи услышала женщина, проходившая в этот момент поблизости. Она ушла за подмогой и привела сотрудников ППС Мурада Исмоилова и Равшана Рузимова, которые спасли ему жизнь. 

 

 




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