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ДТП в поселке Жаслык: водитель погиб, два грузовых автомобиля сгорели

ДТП в поселке Жаслык: водитель погиб, два грузовых автомобиля сгорели

Пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана
Происшествия
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Водитель грузового автомобиля марки DAF FT XF 105, двигаясь по дороге А-380 на территории поселка Жаслык Кунгратского района, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Несколько дней назад в Каракалпакстане произошло ДТП, сообщили в Следственном департаменте при МВД республики.

Горящий автомобиль. Иллюстративное фото
© CC0 / Unsplash / Flavio Gasperini
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Водитель грузового автомобиля марки DAF FT XF 105, двигаясь по дороге А-380 на территории поселка Жаслык Кунгратского района, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной марки VOLVO, а затем сразу же с другим автомобилем такой же марки, двигавшимся следом. За рулем обоих сбитых грузовиков находились гражданине Украины.

Водитель DAF FT XF 105 скончался на месте. В результате ДТП загорелись два грузовых автомобиля - DAF FT XF 105 и один из VOLVO. Обе машины сгорели полностью. 

По данному факту Следственным отделением при ОВД Кунгратского района возбуждено уголовное дело по статье УК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека", ведется предварительное следствие.

Теги:
погибшие, Происшествие, Следственный департамент при МВД Узбекистана, Республика Каракалпакстан, ДТП



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