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Мужчина в наручниках

В Андижанской области задержаны сбытчики наркотиков

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200728/14644409/V-Andizhanskoy-oblasti-zaderzhany-sbytchiki-narkotikov.html

Было установлено, что накануне своего задержания мужчина вместе со своей знакомой незаконно пересек государственную границу и, прибыв в город Ош Республики Киргизия, приобрел у неизвестного лица наркотическое средство "гашиш" за 3,2 тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Андижанской области поймали сбытчиков наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Все произошло на улице Янгисор Жалакудукского района. Сотрудниками ОВД задержали мужчину в момент сбыта 370 граммов наркотического средства "гашиш" за 8 тысяч долларов. Купюры были помечены.

По данному факту Следственным отделением при ОВД Жалакудукского района возбуждено уголовное дело.

Уничтожение наркотических средств
© Sputnik / Стрингер
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В ходе предварительного следствия было установлено, что накануне своего задержания мужчина вместе со своей знакомой незаконно пересек государственную границу и, прибыв в город Ош Республики Киргизия, приобрел у неустановленного в ходе следствия лица наркотическое средство "гашиш" за 3,2 тысячи долларов. В этот же день они вернулись в Узбекистан, при этом повторно незаконно пересекли государственную границу.

Подозреваемые в сбыте наркотиков задержаны в процессуальном порядке.

Теги:
Андижанская область, гашиш, наркотики



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