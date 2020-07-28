В Андижанской области задержаны сбытчики наркотиков

Было установлено, что накануне своего задержания мужчина вместе со своей знакомой незаконно пересек государственную границу и, прибыв в город Ош Республики Киргизия, приобрел у неизвестного лица наркотическое средство "гашиш" за 3,2 тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Андижанской области поймали сбытчиков наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Все произошло на улице Янгисор Жалакудукского района. Сотрудниками ОВД задержали мужчину в момент сбыта 370 граммов наркотического средства "гашиш" за 8 тысяч долларов. Купюры были помечены.

По данному факту Следственным отделением при ОВД Жалакудукского района возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия было установлено, что накануне своего задержания мужчина вместе со своей знакомой незаконно пересек государственную границу и, прибыв в город Ош Республики Киргизия, приобрел у неустановленного в ходе следствия лица наркотическое средство "гашиш" за 3,2 тысячи долларов. В этот же день они вернулись в Узбекистан, при этом повторно незаконно пересекли государственную границу.

Подозреваемые в сбыте наркотиков задержаны в процессуальном порядке.