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В Ангорском районе Сурхандарьи взорвалась цистерна с топливом

В Сурхандарьинской области взорвалась цистерна с топливом: погиб человек

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Происшествия
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Все произошло накануне поздно вечером на территории склада, принадлежащего одному из местных предприятий. Сварщик пытался запаять пробоину в 10-тонной цистерне, наполненной дизельным топливом.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Из-за нарушения техники безопасности в Ангорском районе Сурхандарьинской области взорвалась цистерна с топливом. В результате происшествия один человек погиб на месте, еще один госпитализирован с ожогами, сообщили в пресс-службе МЧС.

Управление пожарной безопасности города Ташкента
В Ташкенте произошел крупный пожар на территории производственной зоны

Все произошло накануне поздно вечером на территории склада, принадлежащего одному из местных предприятий. Сварщик пытался запаять пробоину в 10-тонной цистерне, наполненной дизельным топливом.

В результате взрыва работник погиб на месте, а стоявший рядом человек госпитализирован с серьезными ожогами в районную больницу. Распространившееся пламя уничтожило и грузовой автомобиль марки Isuzu, который был припаркован рядом с цистерной.

На место ЧС прибыло два пожарно-спасательных экипажа УЧС Сурхандарьинской области, оперативно ликвидировавшие возгорание.

Теги:
топливо, взрыв, безопасность, техника, Сурхандарьинская область, Происшествие



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