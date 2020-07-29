В Сурхандарьинской области взорвалась цистерна с топливом: погиб человек

Все произошло накануне поздно вечером на территории склада, принадлежащего одному из местных предприятий. Сварщик пытался запаять пробоину в 10-тонной цистерне, наполненной дизельным топливом.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Из-за нарушения техники безопасности в Ангорском районе Сурхандарьинской области взорвалась цистерна с топливом. В результате происшествия один человек погиб на месте, еще один госпитализирован с ожогами, сообщили в пресс-службе МЧС.

Все произошло накануне поздно вечером на территории склада, принадлежащего одному из местных предприятий. Сварщик пытался запаять пробоину в 10-тонной цистерне, наполненной дизельным топливом.

В результате взрыва работник погиб на месте, а стоявший рядом человек госпитализирован с серьезными ожогами в районную больницу. Распространившееся пламя уничтожило и грузовой автомобиль марки Isuzu, который был припаркован рядом с цистерной.

На место ЧС прибыло два пожарно-спасательных экипажа УЧС Сурхандарьинской области, оперативно ликвидировавшие возгорание.