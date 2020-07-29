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Задержание подозреваемых в совершении преступления

ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге сторонников ИГИЛ*

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200729/14653573/FSB-Rossii-zaderzhala-v-Sankt-Peterburge-storonnikov-IGIL.html

По данным спецслужбы, участники ячейки запрещенной в РФ террористической организации планировали убивать силовиков.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Федеральная служба безопасности России сообщила о проведении в Санкт-Петербурге спецоперации против сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ*), которые планировали убийства силовиков. 

Ранее в спецслужбе заявили, что в России задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГИЛ*, планировавшие убивать силовиков. Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке адептов.

"В городе Санкт-Петербурге пресечена деятельность причастных к финансированию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"* участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик, которые также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур", — говорится в релизе ФСБ РФ. Его цитирует РИА Новости.
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации
ФСБ РФ
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации

В понедельник ФСБ России сообщила, что в Москве предотвращен теракт в людном месте, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии. Сам террорист при попытке задержания был уничтожен — его нашли в районе заброшенных гаражей в подмосковных Химках, он "открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия", в ходе перестрелки его нейтрализовали.

Сотрудник ФСБ
© Sputnik / Андрей Стенин
В Ташкенте изучают ситуацию с ликвидацией террориста в Подмосковье
В Посольстве Узбекистана в РФ заявили, что изучают ситуацию. Официальная информация о том, гражданином какой страны он являлся, пока не озвучена.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, комментируя факт предотвращения теракта в столице РФ, заявил, что у терроризма нет национальности и вероисповедания.

* "Исламское государства" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Теги:
Россия, ФСБ, Санкт-Петербург, Борьба с терроризмом, Террористы, Исламское государство



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