ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге сторонников ИГИЛ*

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Федеральная служба безопасности России сообщила о проведении в Санкт-Петербурге спецоперации против сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ*), которые планировали убийства силовиков.

Ранее в спецслужбе заявили, что в России задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГИЛ*, планировавшие убивать силовиков. Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке адептов.

"В городе Санкт-Петербурге пресечена деятельность причастных к финансированию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"* участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик, которые также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур", — говорится в релизе ФСБ РФ. Его цитирует РИА Новости.

ФСБ РФ ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации

В понедельник ФСБ России сообщила, что в Москве предотвращен теракт в людном месте, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии. Сам террорист при попытке задержания был уничтожен — его нашли в районе заброшенных гаражей в подмосковных Химках, он "открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия", в ходе перестрелки его нейтрализовали.

В Посольстве Узбекистана в РФ заявили, что изучают ситуацию. Официальная информация о том, гражданином какой страны он являлся, пока не озвучена.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, комментируя факт предотвращения теракта в столице РФ, заявил, что у терроризма нет национальности и вероисповедания.

* "Исламское государства" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация