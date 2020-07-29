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В Бухарской области сгорело 15 тонн нефтепродуктов - видео

Пресс-служба
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200729/14654668/V-Bukharskoy-oblasti-sgorelo-15-tonn-nefteproduktov---video.html

Пожарным удалось потушить огонь через 1,5 часа после возгорания на электроподстанции. Пострадавших в результате происшествия нет.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Джандарском районе Бухарской области произошел крупный пожар на электроподстанции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Пламя вспыхнуло в 9.50 по местному времени. В течение 10 минут на место происшествия прибыло пять пожарных машин. Через 1,5 часа огонь удалось полностью устранить.

Пресс-служба
Пожар на электроподстанции в Бухарской области
Пресс-служба
Пожар на электроподстанции в Бухарской области
Пресс-служба
Пожар на электроподстанции в Бухарской области

Из-за возгорания была повреждена электропроводка внутри трансформатора на 10 тысяч кВ и сгорело 15 тонн нефтепродуктов.

Пострадавших в результате пожара нет.

Теги:
Бухарская область, тушение пожара, пожарные, пожар



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