В Бухарской области сгорело 15 тонн нефтепродуктов - видео

Происшествия 19:17 29.07.2020 (обновлено 20:22 29.07.2020) Получить короткую ссылку 49 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200729/14654668/V-Bukharskoy-oblasti-sgorelo-15-tonn-nefteproduktov---video.html
Пожарным удалось потушить огонь через 1,5 часа после возгорания на электроподстанции. Пострадавших в результате происшествия нет.
ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Джандарском районе Бухарской области произошел крупный пожар на электроподстанции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Пламя вспыхнуло в 9.50 по местному времени. В течение 10 минут на место происшествия прибыло пять пожарных машин. Через 1,5 часа огонь удалось полностью устранить.
Пресс-служба
Пожар на электроподстанции в Бухарской области
Пресс-служба
Пожар на электроподстанции в Бухарской области
Пресс-служба
Пожар на электроподстанции в Бухарской области
Из-за возгорания была повреждена электропроводка внутри трансформатора на 10 тысяч кВ и сгорело 15 тонн нефтепродуктов.
Пострадавших в результате пожара нет.