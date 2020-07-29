В Бухарской области сгорело 15 тонн нефтепродуктов - видео

Пожарным удалось потушить огонь через 1,5 часа после возгорания на электроподстанции. Пострадавших в результате происшествия нет.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Джандарском районе Бухарской области произошел крупный пожар на электроподстанции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Пламя вспыхнуло в 9.50 по местному времени. В течение 10 минут на место происшествия прибыло пять пожарных машин. Через 1,5 часа огонь удалось полностью устранить.

Пресс-служба Пожар на электроподстанции в Бухарской области

Пресс-служба Пожар на электроподстанции в Бухарской области

Пресс-служба Пожар на электроподстанции в Бухарской области

Из-за возгорания была повреждена электропроводка внутри трансформатора на 10 тысяч кВ и сгорело 15 тонн нефтепродуктов.

Пострадавших в результате пожара нет.