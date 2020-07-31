Узбекистанец вымогал деньги, выдавая себя в Сети за девушку

Мужчина создал в одной из социальных сетей фейковый аккаунт и под видом представительницы прекрасного пола познакомился с молодым человеком.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Житель Самаркандской области вымогал у интернет-знакомого крупную сумму, выдавая себя за девушку, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, потерпевший — 26-летний М. Ю. — 9 июля в соцсети "Одноклассники" познакомился с 25-летней пользовательницей под именем "Шохиста Тохирова", якобы живущей в Мархаматском районе Андижанской области. Девушка написала молодому человеку, что начнет с ним встречаться, если он пришлет ей свои фотографии. Однако, получив снимки, Тохирова стала угрожать новому знакомому, что выложит их в Интернет и тем самым опозорит его. Чтобы этого не случилось, потребовала перевести ей на банковскую карту пять миллионов сумов.

М. Ю. обратился с заявлением в региональное УВД. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что "Тохирова" — это 44-летний житель Самаркандского района Ф. Х. Он был задержан с поличным при получении части требуемой суммы.

Следственный отдел при ОВД Самаркандского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана.

В марте в Ташкенте был задержан 25-летний мужчина, который требовал у девушки 800 долларов, угрожая выложить ее интимные фото в Интернет и показать их родственникам пострадавшей. Его "взяли" в момент получения денег.

Подобный случай недавно произошел в Хорезме — там в конце июня задержали 30-летнего мужчину, который шантажировал свою 22-летнюю знакомую приватными снимками и видео. За "молчание" он просил 15,86 миллиона сумов.