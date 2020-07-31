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В Маргилане мужчина оформил два автомобиля и не заплатил за них

В Маргилане мужчина оформил два автомобиля и не заплатил за них

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет. Следствие продолжается.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В органы внутренних дел 11 июля обратился с заявлением гражданин О. А. Он сообщил, что в декабре 2019 года неизвестный человек вошел в его доверие и обманным путем оформил два автомобиля: Matiz стоимостью 5,5 тысячи долларов и   Spark за 7,6 тысячи долларов. Злоумышленник пообещал внести деньги за машины, но так и не произвел оплату.

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Согласно данным МВД Узбекистана, следственным отделом ОВД города Маргилана возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ходе оперативных мероприятий обвинение было предъявлено гражданину Э. М. Суд постановил заключить обвиняемого под стражу. Мошенника могут лишить свободы сроком до пяти лет.

Расследование продолжается.




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