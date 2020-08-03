В Фергане правоохранители били и пытали учителя — проводится проверка

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. На днях в соцсетях распространилась информация о том, что в Ферганской области сотрудники УВД нанесли сильные увечья учителю, после чего подвергли издевательствам: мужчину заставили встать на одну ногу.

По данному факту в областном УВД начали проверку.

Отмечается, что 26 июля в специализированной средней школе №34 Фуркатского района украли компьютеры. Правоохранители возбудили уголовное дело и сейчас выясняют обстоятельства случившегося.

"Прокуратура Фуркатского района расследует дело о пытках учителя физкультуры Шухрата Джураева сотрудниками УВД. Данная ситуация взята под контроль областной прокуратуры", — говорится в официальном заявлении ведомства.

Областное УВД также проводит внутреннюю служебную проверку в отношении действий со стороны своих сотрудников.

Дополнительная информация будет предоставлена по окончании проверки, добавили в ведомстве.