Как бывший сотрудник агентства "Узстандарт" обманул предпринимателей

Мужчина подделал с помощью программы Paint образцы сертификатов соответствия и заключений СЭС и продал эти документы предпринимателям за 32 млн 700 тысяч сумов.

ТАШКЕН, 3 авг - Sputnik. Бывший сотрудник "Узстандарта" подделал сертификаты СЭС и продал их предпринимателям на сумму более 32 миллионов сумов, сообщает МВД Узбекистана.

"Двадцатишестилетний Ё. Т., ранее работавший сотрудником Республиканского центра испытаний и сертификации Агентства "Узстандарт", обманул двух предпринимателей на крупную сумму денег. Выяснилось, что в 2019 году мужчина вошел в доверие к менеджеру одной организации, 25-летнему Д. К., и частному предпринимателю, 32-летнему С. Р.", - говорится в информации.

Гражданин Ё. Т. обещал предпринимателям оформить в короткие сроки сертификаты соответствия и заключения Санитарно-эпидемиологического центра на товары, ввозимые из-за рубежа для последующего сбыта на территории Узбекистана.

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Затем он с помощью программы Paint подделал образцы сертификатов соответствия и заключений СЭС, которые остались у него на ноутбуке. После чего он продал эти документы предпринимателям Д. К. и Р. С. за 32 миллиона 700 тысяч сумов. Полученные деньги Ё. Т. истратил на собственные нужды.

По данному факту Следственным отделом при УВД города Чирчика было возбуждено уголовное дело.