В Намангане гостья украла 5,5 млн сумов, пока хозяин дома спал

Девушку поймали с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В отделение внутренних дел Намангана обратился гражданин, заявивший о краже денег. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

В заявлении мужчина указал, что в ночь на 21 июля девушка по имени А. напросилась к нему переночевать. Она сказала, что не успела уехать в Андижан. Когда хозяин дома уснул, женщина украла у него 5,5 млн сумов и скрылась.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница была задержана в Ташкентской области с вещественными доказательствами.

Суд постановил заключить обвиняемую под стражу.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Расследование продолжается.