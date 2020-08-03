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Гостья украла 5,5 млн сумов, пока хозяин дома спал

В Намангане гостья украла 5,5 млн сумов, пока хозяин дома спал

© CC BY 2.0 / Peretz Partensky / Inflation
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200803/14693634/Gostya-ukrala-55-mln-sumov-poka-khozyain-doma-spal.html

Девушку поймали с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В отделение внутренних дел Намангана обратился гражданин, заявивший о краже денег. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

В заявлении мужчина указал, что в ночь на 21 июля девушка по имени А. напросилась к нему переночевать. Она сказала, что не успела уехать в Андижан. Когда хозяин дома уснул, женщина украла у него 5,5 млн сумов и скрылась.
Центр занятости
© Sputnik / Валерий Мельников
В Намангане сотрудники центра занятности присвоили 216 млн сумов

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница была задержана в Ташкентской области с вещественными доказательствами.

Суд постановил заключить обвиняемую под стражу. 

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Расследование продолжается.

Теги:
следствие, Задержание, Кража



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