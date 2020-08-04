В Хорезме девушку избили за встречи с женатым мужчиной - ответ МВД

В Следственном департаменте попросили не совершать подобные деяния и в аналогичных случаях обращаться в правоохранительные органы в установленном порядке.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В Следственном департаменте при МВД Узбекистана прокомментировали самосуд над молодой девушкой в Хорезме за встречи с женатым мужчиной.

"Двадцать четвертого июля в Гурланском районе Хорезмской области 26-летний мужчина встретился со своей 20-летней знакомой. Их встречу заметили подруги жены молодого парня. В результате несколько женщин оскорбили 20-летнюю девушку и избили", - говорится в сообщении.

В это время одна из подруг снимала все на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

По вышеуказанному факту следственным отделом при ОВД Гурланского района ведется доследственная проверка.

В Следственном департаменте попросили не совершать подобные деяния и в аналогичных случаях обращаться в правоохранительные органы в установленном порядке.