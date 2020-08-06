В Ташкенте женщина пыталась спрыгнуть со стойки линии электропередач

Выяснилось, что 36-летняя уроженка Ферганской области проживает в Алмазарском районе столицы временно. В настоящее время с ней работает психолог.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В ГУВД прокомментировали фотографии, распространившиеся в социальных сетях, на которых запечатлен человек на опорной стойке высоковольтной линии электропередач.

Все произошло в Алмазарском районе. Инспекторы профилактики, а также сотрудники автоэкипажа патрульно-постовой службы на улице Кичик халка йули заметили женщину, поднявшуюся на опорную стойку высоковольтной линии электропередач. Собравшимся вокруг людям она сообщила, что намерена спрыгнуть с высоты.

Сотрудники ГУВД и случайно оказавшийся поблизости специалист пожарно-спасательной части № 8 Сергелийского района поднялись к женщине и убедили ее спуститься вниз. После инцидента гражданку доставили в ОВД № 6 УКД ОВД Алмазарского района. Выяснилось, что 36-летняя уроженка Ферганской области проживает в Алмазарском районе столицы временно. В настоящее время с ней работает психолог.