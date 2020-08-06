02:17 07 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Линии электропередачи.

В Ташкенте женщина пыталась спрыгнуть со стойки линии электропередачи

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Происшествия
Получить короткую ссылку
14710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200806/14721810/V-Tashkente-zhenschina-pytalas-sprygnut-so-stoyki-linii-elektroperedachi.html

Выяснилось, что 36-летняя уроженка Ферганской области проживает в Алмазарском районе столицы временно. В настоящее время с ней работает психолог.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В ГУВД прокомментировали фотографии, распространившиеся в социальных сетях, на которых запечатлен человек на опорной стойке высоковольтной линии электропередачи.

Нозимахон К. во время медицинского обследования
МЧС Узбекистана
В Ташкенте спасли женщину, которая пыталась спрыгнуть с моста

Все произошло в Алмазарском районе. Инспекторы профилактики, а также сотрудники автоэкипажа патрульно-постовой службы на улице Кичик халка йули заметили женщину, поднявшуюся на опорную стойку высоковольтной линии электропередачи. Собравшимся вокруг людям она сообщила, что намерена спрыгнуть с высоты.

Сотрудники ГУВД и случайно оказавшийся поблизости специалист пожарно-спасательной части № 8 Сергелийского района поднялись к женщине и убедили ее спуститься вниз. После инцидента гражданку доставили в ОВД № 6 УКД ОВД Алмазарского района. Выяснилось, что 36-летняя уроженка Ферганской области проживает в Алмазарском районе столицы временно. В настоящее время с ней работает психолог.

Теги:
Алмазарский район, Ташкент, самоубийство, ГУВД Ташкента, Происшествие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мы на карантине, но поем оду дыне: как проходит фестиваль бухарской сладости
Мы на карантине, но поём оду дыне: как проходит фестиваль бухарской сладости
МЧС России направил в Бейрут спасателей и врачей
На помощь жителям Бейрута отправились российские врачи и спасатели МЧС
Инфографика: Постсоветские страны по численности вооруженных сил
Вооруженные силы в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться