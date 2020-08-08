В Ташкенте пропала девушка — фото

Искандарова Мехрибону Тухтасин кизи вышла из дома в Алмазарском районе утром 6 августа и не вернулась.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Ташкенте пропала девушка — Искандарова Мехрибону Тухтасин кизи, 1994 года рождения, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

Утром 6 августа Искандарова вышла из дома в Алмазарском районе и не вернулась.

"По последним сведениям, она находилась в салоне косметологии, расположенном на массиве "Ц" в Чиланзарском районе. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как девушка в 10.30 часов вышла из салона и направилась в сторону дороги", — говорится в публикации.

Приметы пропавшей: рост — 160 сантиметров, глаза черные, волосы темно-коричневые, длинные.

На ней были рубашка и джинсы голубого цвета, мокасины молочного цвета.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Искандарова Мехрибону Тухтасин кизи

ГУВД попросило жителей и гостей Ташкента, видевших Мехрибону Искандарову или что-либо знающих о ее местонахождении, позвонить но номерам: 71-278-58-40 (УКД ОВД Чиланзарского района), 71-230-50-85 (УКД ОВД Алмазарского района), +998-90-973-64-68 (родные девушки), 71-232-30-40, 71-232-40-50 или 102.