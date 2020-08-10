В Петербурге в узбекистанца стрелял охранник кафе — пострадавший выжил

Пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Санкт-Петербурге расследуется дело, связанное с попыткой убийства охранником посетителя кафе.

Инцидент произошел рано утром 9 августа в Невском районе.

По данным следствия, между мужчинами разгорелся конфликт, в результате чего охранник заведения, уроженец Дагестана, достал оружие и сделал выстрел, после чего успел сесть в машину такси и скрыться в неизвестном направлении. Сейчас его ищут.

"Сотрудник кафе узбекской кухни выстрелил в голову 29-летнему мужчине, сел в коричневый Hyundai и скрылся. Номер машины такси устанавливается. Пострадавший уроженец Узбекистана, у которого в Петербурге нет регистрации, был госпитализирован в удовлетворительном состоянии", — пишет издание "Фонтанка" со ссылкой на ГУ МВД региона.

Отмечается, что в конфликте участвовал еще один человек, его личность устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".