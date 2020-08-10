Доцента Андижанского мединститута задержали при получении взятки

Вначале задержанный требовал вознаграждение в размере 8 000 долларов, обещая устроить абитуриента в мединститут. Однако, спустя некоторое время он сообщил, что срок подачи документов истек.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили о задержании доцента кафедры Андижанского государственного медицинского института в момент получения взятки.

Выяснилось, что вначале задержанный требовал вознаграждение в размере 8 000 долларов, обещая устроить абитуриента в мединститут. Однако, спустя некоторое время он сообщил, что срок подачи документов истек, и есть возможность "поступить" в Ошский государственный университет за 2 000 долларов. В момент передачи денег его задержали правоохранители.

В связи с этим, в отношении доцента кафедры возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ, ведется следствие.

Напомним, месяц назад аналогичное преступление произошло в Самарканде - оперативники задержали мужчину, который обещал за 5 тысяч долларов устроить поступление в Самаркандский институт ветеринарной медицины.

Гражданин, обратившийся в следственные органы с заявлением о вымогательстве, передал преподавателю вуза денежные средства в размере 5 тысяч долларов. Купюры были помечены.