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Здание Генеральной прокуратуры РТ. Архивное фото

Министр транспорта Таджикистана пытался покончить с собой

Sputnik / Амир Исаев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200811/14748550/Ministr-transporta-Tadzhikistana-pytalsya-pokonchit-s-soboy.html

Сейчас чиновник находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода совершил попытку самоубийства в своей квартире, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

По данным пресс-службы, это произошло 11 августа около 5 часов утра. Причиной стала семейная ссора. Первую помощь министру оказали его родные, которые были дома. Вместе с Худоёрзодой живут, в частности, супруга А. Каландарова, сын, дочь, невестка. 

Чиновнику сделали операцию в столичной больнице "Истиклол", его жизни ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Теги:
министр, попытка самоубийства, Худоёр Худоёрзода, Таджикистан



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