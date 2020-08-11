Министр транспорта Таджикистана пытался покончить с собой

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РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — об этом объявил Путин Глава государства отметил, что вакцинация среди населения должна проводиться добровольно. Он также рассказал, что прививку от COVID-19 уже сделала одна из его дочерей. 739

"Пахтакор-79": навсегда в сердцах узбекистанцев В 1979 году в районе украинского города Днепродзержинск 11 августа два самолета Ту-134 столкнулись на высоте 8,4 тысячи метров. В результате авиакатастрофы погибли 175 человек, среди которых были и 17 футболистов "Пахтакора". 46