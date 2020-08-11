Министр транспорта Таджикистана пытался покончить с собой

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода совершил попытку самоубийства в своей квартире, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.
По данным пресс-службы, это произошло 11 августа около 5 часов утра. Причиной стала семейная ссора. Первую помощь министру оказали его родные, которые были дома. Вместе с Худоёрзодой живут, в частности, супруга А. Каландарова, сын, дочь, невестка.
Чиновнику сделали операцию в столичной больнице "Истиклол", его жизни ничто не угрожает.
Возбуждено уголовное дело, идет следствие.