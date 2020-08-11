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Хостел

Мужчина выпрыгнул с балкона гостиницы "Саёхат" — он находился на карантине

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200811/14753697/Muzhchina-vyprygnul-s-balkona-gostinitsy-Sakhat--on-nakhodilsya-na-karantine.html

В ходе расследования выяснилось, что погибшим оказался уроженец Сурхандарьинской области. По словам родственников, в последнее время у него наблюдалось ухудшение психического здоровья.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik.  В Ташкенте произошел инцидент с мужчиной, который после своего возвращения из России находился на карантине в гостинице "Саёхат". Он выпрыгнул с балкона четвертого этажа и скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщает агентство "УзА" со ссылкой на данные прокуратуры Мирзо-Улугбекского района.

© Sputnik / Игорь Онучин
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Трагедия произошла в столице накануне в 10.00 утра по местному времени. Погибшим оказался уроженец Денауского района Сурхандарьинской области О. К. (1989 г. р.). Ранее мужчина уезжал на заработки в Казань вместе с членами своей семьи.

Во время расследования выяснилось, что гражданин прилетел в Узбекистан чартерным рейсом 4 августа. В тот же день его поместили на карантин в гостиницу "Саёхат". Он сдал тест на коронавирус 7 августа, а через два дня получил отрицательный результат.

Прокуратура по телефону связалась с близкими родственниками мужчины, проживающими в Сурхандарье. Они сообщили, что в последнее время у погибшего наблюдались проблемы с психикой. По их словам, это и послужило основной причиной его возвращения на родину. Он решил улететь в Узбекистан, оставив супругу и двоих несовершеннолетних детей в России.

В настоящее время следствие продолжается. Прокуратура выясняет, действительно ли гражданин О. К. страдал психическим расстройством.

Напомним: в конце июня в карантинном центре "Уртасарай", расположенном в Ташкентской области, 42-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. 

Ранее Госкомтуризма информировал, что для граждан, приезжающих из-за рубежа и желающих провести карантин в одной из гостиниц Узбекистана за свой счет, был создан специальный сайт BookHotel.uz, где опубликованы списки отелей с различной ценовой категорией исходя из возможностей и потребностей граждан. 

 

Теги:
Ташкент, Узбекистан, гостиница, Карантин, прокуратура, Генеральная прокуратура Узбекистана, Генпрокуратура Узбекистана



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