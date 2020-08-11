По улицам Ташкента прошелся обнаженный мужчина - ГУВД предприняло меры

В состоянии алкогольного опьянения юноша поссорился со своей девушкой. А после, не отдавая отчет своим действиям, разделся и пошел на улицу.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В сети интернет распространилось видео, на котором обнаженный мужчина прогуливается по одной из столичных улиц. В ГУВД Ташкента прокомментировали инцидент. Это оказался 22-летний юноша из Джизакской области. Его заметили на улице Мукумий в Чиланзарском районе 10 августа примерно в 16:30.

Заметив молодого человека без одежды, сотрудник МВД сообщил об этом территориальным подразделениям. На место прибыл автоэкипаж ППС и инспектор профилактики, которые доставили юношу в ОВД.

В ходе беседы задержанный сообщил, что в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей девушкой. А после, не отдавая отчет своим действиям, разделся и пошел на улицу.

По данному факту в отношении молодого человека составлен протокол об административной ответственности за хулиганство.