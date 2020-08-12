В Узбекистане должностные лица присвоили почти 1 млрд сумов

В Ташкенте, а также в Сырдарьинской и Наманганской областях главы организаций украли и растратили денежные средства на личные нужды. Против них возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. За последний период в стране было выявлено несколько случаев хищения средств должностными лицами.

Как сообщают в МВД Узбекистана, в Ташкенте в период с февраля по май прошлого года директор и учредитель компании 48-летний И. К. обманным путем вошел в доверие к гражданам Б. М. и Ш. А.

Под предлогом переработки и выпуска готовой продукции на производственных мощностях предприятия он получил от клиентов товарно-материальные ценности и наличные денежные средства на общую сумму в размере 214 млн сумов.

Обладая правом подписи, мужчина в корыстных целях воспользовался штампами и печатями организации, а затем скрыл финансово-бухгалтерскую документацию.

По данному факту следственным отделом при УКД ОВД Сергелийского района возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Согласно информации департамента Генпрокуратуры, в Сырдарьинской области бывший управляющий Мирзаабадского филиала АКБ "Агробанк" гражданин А. Г., не уведомив главу фермерского хозяйства, от его имени перечислил на счет другого предприятия 17,6 млн сумов. Также он присвоил выплаченные банку руководителем фермерского хозяйства Д. В. 17 млн сумов.

Помимо этого, А. Г. оформил кредиты на имя трех хозяйствующих субъектов без их ведома на общую сумму 520 млн сумов. Эти средства были также присвоены и растрачены на собственные нужды.

В данный момент гражданин А. Г. и другие соучастники находятся под следствием и проходят по статье "Хищение путем присвоения или растраты".

В Наманганской области руководители АО "Тоза ичимлик сув" получили от населения 190 млн сумов наличными за поставку питьевой воды. Однако денежные средства не были перечислены в соответствующий банк.

В отношении бывшего первого заместителя руководителя предприятия М. Б. возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты".

В настоящее время по всем вышеуказанным делам ведутся расследования.