Экс-сотрудника Верховного суда убили и спрятали в чемодан — задержаны двое

На днях в ОВД Кибрайского района Ташобласти поступило сообщение о странной находке. Это был дорожный чемодан, в котором, как оказалось, находилось тело мужчины.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Ташкентской области расследуют дело, связанное с убийством бывшего сотрудника Генпрокуратуры республики.

Тело мужчины было найдено 8 августа в чемодане на территории ГЭС №11 в Кибрайском районе.

Чемодан был плотно запакован и обмотан прозрачной стрейч-лентой.

Личность погибшего установили. Им оказался 52-летний Ачилов Ш.Х., проживавший в Яккасарайском районе. Мужчина ранее работал в хозяйственном отделе Верховного суда.

Telegram / Хаёт Шамсутдинов В Кибрайском районе обнаружено тело мужчины в чемодане со следами убийства

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

В ходе расследования правоохранители вышли на двух граждан и предъявили им обвинения по статьям 97 ("Умышленное убийство"), 169 ("Кража"), 227 ("Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов") и 241 ("Несообщение о преступлении или его укрывательство") УК Узбекистана.

На данный момент, они заключены под стражу.

Следствие продолжается.