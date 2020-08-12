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Сотрудник следственного изолятора

Экс-сотрудника Верховного суда убили и спрятали в чемодан — задержаны двое

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200812/14761167/Eks-sotrudnika-Verkhovnogo-suda-ubili-i-spryatali-v-chemodan--zaderzhany-dvoe.html

На днях в ОВД Кибрайского района Ташобласти поступило сообщение о странной находке. Это был дорожный чемодан, в котором, как оказалось, находилось тело мужчины.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Ташкентской области расследуют дело, связанное с убийством бывшего сотрудника Генпрокуратуры республики.

Тело мужчины было найдено 8 августа в чемодане на территории ГЭС №11 в Кибрайском районе. 

Чемодан был плотно запакован и обмотан прозрачной стрейч-лентой. 

Личность погибшего установили. Им оказался 52-летний Ачилов Ш.Х., проживавший в Яккасарайском районе. Мужчина ранее работал в хозяйственном отделе Верховного суда. 

Telegram / Хаёт Шамсутдинов
В Кибрайском районе обнаружено тело мужчины в чемодане со следами убийства

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". 

В ходе расследования правоохранители вышли на двух граждан и предъявили им обвинения по статьям 97 ("Умышленное убийство"), 169 ("Кража"), 227 ("Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов") и 241 ("Несообщение о преступлении или его укрывательство") УК Узбекистана.

На данный момент, они заключены под стражу.

Следствие продолжается.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Верховный суд, Убийство, Ташкентская область



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