Экс-сотрудника Верховного суда убили и спрятали в чемодан — задержаны двое

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Ташкентской области расследуют дело, связанное с убийством бывшего сотрудника Генпрокуратуры республики.
Тело мужчины было найдено 8 августа в чемодане на территории ГЭС №11 в Кибрайском районе.
Чемодан был плотно запакован и обмотан прозрачной стрейч-лентой.
Личность погибшего установили. Им оказался 52-летний Ачилов Ш.Х., проживавший в Яккасарайском районе. Мужчина ранее работал в хозяйственном отделе Верховного суда.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
В ходе расследования правоохранители вышли на двух граждан и предъявили им обвинения по статьям 97 ("Умышленное убийство"), 169 ("Кража"), 227 ("Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов") и 241 ("Несообщение о преступлении или его укрывательство") УК Узбекистана.
На данный момент, они заключены под стражу.
Следствие продолжается.