Вышла из дома и не вернулась: в Ташкенте ищут пропавшую девочку

Приметы девочки: рост — 150 сантиметров, волосы темно-каштановые, лицо круглое, глаза черные. На ней были черное короткое платье и босоножки.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Ташкенте идут поиски Бахриддиновой Одины Каюм кизи, 2007 года рождения, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

Девочка вышла из дома в Чиланзарском районе 8 августа около 10.45 и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост — 150 сантиметров, волосы темно-каштановые, лицо круглое, глаза черные. На ней были черное короткое платье и босоножки.

Жители и гости Ташкента, видевшие девочку или что-либо знающие о ее местонахождении, могут позвонить по номерам: 71-232-30-40, 71-232-40-50, 71-278-58-40 или 102 (правоохранительные органы); 99-646-85-03, 91-548-67-47, 99-842-60-11 (родные).

Ранее ГУВД попросило граждан оказать содействие в розыске без вести пропавшей Абдурахмоновой Мадинабону Жахонгир кизи, 2006 года рождения. Девочка ранним утром 9 июля вышла из дома в Бухарской области, с тех пор о ней ничего не известно.