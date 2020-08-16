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Сейсмограф. Землетрясение

Узбекистанцы вновь ощутили подземные толчки

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Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200816/14781944/Uzbekistantsy-vnov-oschutili-podzemnye-tolchki.html

Эпицентром ночного землетрясения стал Кыргызстан, но отголоски дошли до жителей нескольких регионов.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил о том, что сегодня ночью произошло землетрясение в Кыргызстане. 

Координаты подземных толчков: 39,89 градуса северной широты и 73,66 градуса восточной долготы, магнитуда М=4,6.

Работа сейсмографа
Matt Katzenberger
В Узбекистане зафиксировали второе за день землетрясение

Расстояние от эпицентра до Ташкента 405 км в юго-восточном направлении. Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган : 2 балла;

Андижан : 3 балла;

Фергана : 3 балла.

В последнее время в Узбекистане часто происходят землетрясения - только за последние две недели зафиксировано пять подобных колебаний земной коры. Они не нанесли разрушений, но изрядно напугали жителей республики.

Теги:
МЧС Узбекистана, Кыргызстан, Узбекистан, землетрясение



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