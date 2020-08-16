Узбекистанцы вновь ощутили подземные толчки

Эпицентром ночного землетрясения стал Кыргызстан, но отголоски дошли до жителей нескольких регионов.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил о том, что сегодня ночью произошло землетрясение в Кыргызстане.

Координаты подземных толчков: 39,89 градуса северной широты и 73,66 градуса восточной долготы, магнитуда М=4,6.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 405 км в юго-восточном направлении. Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган : 2 балла;

Андижан : 3 балла;

Фергана : 3 балла.

В последнее время в Узбекистане часто происходят землетрясения - только за последние две недели зафиксировано пять подобных колебаний земной коры. Они не нанесли разрушений, но изрядно напугали жителей республики.