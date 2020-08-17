На трассе "Ташкент – Ош" грузовик столкнулся с поездом

На место ДТП для ликвидации последствий аварии прибыли сотрудники специального поисково-спасательного Управления МЧС "Камчик" – они оперативно восстановили движение на железнодорожном переезде.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В пресс-службе "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали ДТП, произошедшее на железнодорожном переезде на 185-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош".

По сообщению МЧС Узбекистана, водитель большегрузной фуры не справился с управлением и многотонник врезался в движущийся поезд.

На место ДТП для ликвидации последствий аварии прибыли сотрудники специального поисково-спасательного Управления МЧС "Камчик" – они оперативно восстановили движение на железнодорожном переезде.

В результате столкновения никто не пострадал.

Напомним, аналогичное ДТП случилось осенью прошлого года. На железнодорожном пути "Нукус-Турткуль" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и поезда. Известно, что водитель выехал на железную дорогу, пострадавших в аварии не было.