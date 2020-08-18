В Китабском районе задержан мужчина за выращивание каннабиса во дворе дома

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Культивирование запрещенных к возделыванию культур". Ведется предварительное расследование.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ОВД Кашкадарьинской области было осмотрено жилище 38-летнего Я. Х., проживающего в селении Шатри Китабского района. Об этом сообщили в МВД Узбекистана.

В результате проведенного расследования во дворе дома мужчины были обнаружены три стебля со специфическим запахом зеленоватого цвета. Растение было направлено на судебно-химическую экспертизу, которая установила, что это наркотикосодержащий каннабис. Отмечается, что длина стеблей составила свыше 2,5 метра, а общий вес — 4,5 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Культивирование запрещенных к возделыванию культур".

В настоящее время ведется предварительное расследование.