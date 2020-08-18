Задержан судмедэксперт, вымогавший взятку у родственников покойного

Задержанный согласился выдать тело умершего человека его близким только за вознаграждение в 200 долларов.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В отношении судмедэксперта, вымогавшего деньги за выдачу тела покойного, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Заместитель руководителя Ташкентского городского филиала Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, пользуясь служебным положением, потребовал у граждан, чей родственник умер 15 августа, благодарность в размере 200 долларов за выдачу тела. Его задержали с вещественными доказательствами.

Территориальное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудило уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства".

Тем временем в Минздраве республики напомнили, что в случае смерти пациента от COVID-19 ни один врач не сможет забрать его тело и передать родственникам. В случае возникновения подобной ситуации против этого сотрудника будут приняты меры.

"Во-первых, врач не вмешивается в процесс передачи тела родственникам. Во-вторых, все работы выполняются в установленном порядке в учреждении патологической анатомии. Перед окутыванием тела сотрудник учреждения показывает родным лицо умершего и уточняет его личность. Данные действия фиксируются в документах", – заявил директор Республиканского центра патологической анатомии профессор Раджаббой Исроилов.

В настоящее время регистрация пациентов, умерших от COVID-19, осуществляется при участии сотрудников МЧС и Республиканского агентства санэпидемнадзора.