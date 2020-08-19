Ребенок погиб под колесами автомобиля в Самаркандской области

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В хокимияте Коканда прокомментировали видео о "дезинфекции" улиц гармолой Работники ГУП "Тоза худуд" пытались таким образом потушить загоревшиеся остатки гармалы, которые были собраны вместе с бытовыми отходами во время проведения уборочных работ на территории города и за его пределами. 82

Четыре человека погибли в ДТП в Самаркандской области На участке автомагистрали М-39, проходящей по территории Ургутского района Самаркандской области, водитель грузовика ЗИЛ-ММЗ-554 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Cobalt. 0