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Ребенок погиб под колесами автомобиля в Самаркандской области

Ребенок погиб под колесами автомобиля в Самаркандской области

МВД Узбекистана
Происшествия
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В результате ДТП пятилетний мальчик от полученных травм скончался в больнице Ургутского района. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде, сообщают в МВД.

"Семнадцатого августа приблизительно в 16.00 на внутренней дороге махалли "Ипакли" житель махалли "Аълохотин" Ургутского района 1991 г. р. М. А., двигаясь по направлению "Ипакли – Жозмон" на своем автомобиле "Москвич-412", сбил 5-летнего мальчика З. Ш. на велосипеде, который пересекал дорогу справа налево, тем самым совершив дорожно-транспортное происшествие", - говорится в информации.

В результате мальчик от полученных травм скончался в больнице Ургутского района.

По данному факту Следственным отделением при УКД ОВД Ургутского района возбуждено уголовное дело.

В Каракалпакстане пьяный водитель сбил насмерть двоих детей >>

Управление внутренних дел Самаркандской области еще раз просит всех участников движения строго соблюдать правила дорожного движения. 

Напомним, ранее в Каракалпакстане пьяный водитель превысил скорость и сбил двоих детей. 

Теги:
Самаркандская область, погибшие, погиб, смерть, Узбекистан, Узбекистан, ребенок, дети, Происшествие, авария, ДТП



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