Ребенок погиб под колесами автомобиля в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде, сообщают в МВД.
"Семнадцатого августа приблизительно в 16.00 на внутренней дороге махалли "Ипакли" житель махалли "Аълохотин" Ургутского района 1991 г. р. М. А., двигаясь по направлению "Ипакли – Жозмон" на своем автомобиле "Москвич-412", сбил 5-летнего мальчика З. Ш. на велосипеде, который пересекал дорогу справа налево, тем самым совершив дорожно-транспортное происшествие", - говорится в информации.
В результате мальчик от полученных травм скончался в больнице Ургутского района.
По данному факту Следственным отделением при УКД ОВД Ургутского района возбуждено уголовное дело.
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Управление внутренних дел Самаркандской области еще раз просит всех участников движения строго соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, ранее в Каракалпакстане пьяный водитель превысил скорость и сбил двоих детей.