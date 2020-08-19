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Четыре человека погибли в ДТП в Самаркандской области

Четыре человека погибли в ДТП в Самаркандской области

МВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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На участке автомагистрали М-39, проходящей по территории Ургутского района Самаркандской области, водитель грузовика ЗИЛ-ММЗ-554 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Cobalt.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самаркандской области, сообщает пресс-служба МВД республики.

Четыре человека погибли в ДТП в Самаркандской области
МВД
Четыре человека погибли в ДТП в Самаркандской области

На участке автомагистрали М-39, проходящей по территории Ургутского района Самаркандской области, водитель грузовика ЗИЛ-ММЗ-554 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Cobalt.

"В результате ДТП водитель Cobalt и пассажир погибли на месте аварии, двое детей - пяти и 13 лет, находившихся в легковом автомобиле, скончались в больнице от полученных тяжких телесных повреждений", - говорится в информации.

По данным ведомства, еще трое, в том числе трехлетний ребенок, доставлены в местную клинику.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы", ведется следствие.

Ребенок погиб под колесами автомобиля в Самаркандской области
МВД Узбекистана
Ребенок погиб под колесами автомобиля в Самаркандской области

Накануне МВД страны сообщило, что в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще пятеро госпитализированы.

По данным официальной статистики, количество правонарушений со смертельным исходом на дорогах Узбекистана составляет 8,3 на 100 тысяч человек, что является высоким показателем. Причинами аварий, в основном, стали превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Теги:
Происшествие, погибшие, погиб, смерть, ДТП, авария, Самаркандская область, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



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