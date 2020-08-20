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В Хорезмской области чиновник потребовал $20 тысяч у предпринимателя

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200820/14807216/V-Khorezmskoy-oblasti-chinovnik-potreboval-20-tysyach-u-predprinimatelya.html

Глава управления земельных ресурсов и госкадастра потребовал у предпринимателя взятку за выделение 15 га земли для создания рыболовного озера. 

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры сообщил редакции Sputnik Узбекистан о возбуждении уголовного дела против чиновника в Хорезмской области.

Выяснилось, что предприниматель хотел создать рыболовное озеро на участке земли площадью 15 га. Однако за выделение этой территории глава управления земельных ресурсов и госкадастра потребовал у бизнесмена взятку в размере 20 тысяч долларов. 

Сотрудники территориального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и управления СГБ по Хорезмской области в ходе оперативного мероприятия задержали чиновника с вещественными доказательствами в момент, когда тот требовал вознаграждение за свои услуги от предпринимателя.

Следственный изолятор, архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
Задержан судмедэксперт, вымогавший взятку у родственников покойного

Напомним, проект постановления, предусматривающий введение вознаграждения за сообщения о фактах коррупции, разработан Генпрокуратурой и вынесен на общественное обсуждение.

В частности, за сообщение об административном правонарушении, связанном с коррупцией, гражданам будут положены единовременные денежные выплаты в размере 3 базовые расчетные величины (1 БРВ – 223 тысячи сумов).

Теги:
Хорезмская область, Узбекистан, Генеральная прокуратура Узбекистана, взятка



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