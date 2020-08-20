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В Ташкентской области пресечена деятельность группы движения "Джихадистов"*

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200820/14809367/V-Tashkentskoy-oblasti-presechena-deyatelnost-gruppy-dvizheniya-Dzhikhadistov.html

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьями УК РУз. Ведутся следственные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В ходе проведения оперативного мероприятия правоохранительными органами Ташкентской области была пресечена деятельность группы движения "Джихадистов"* в Янгиюле и одноименном районе города. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

Согласно предоставленным данным, четыре члена данной группировки состояли в рядах террористической организации в Сирии и принимали участие в боевых действиях.

Отмечается, что злоумышленники призывали своих знакомых присоединиться к международной террористической организации "Катибат аль-Таухид валь Джихад"*.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия.

  * - запрещенная в России и многих странах мира террористическая организация 

 

 

Теги:
Ташкентская область, Янгиюль, МВД Узбекистана, СГБ, Борьба с терроризмом



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