В Ташкенте задержана преступная группа, похитившая 2 млрд сумов

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Ташкенте неизвестные люди незаконно проникли на склад, расположенный в Яшнабадском районе, и украли крупную сумму денег. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

Злоумышленники взломали решетки, окна и двери в комнате кассиров, а также вскрыли замок сейфа болгаркой. Затем они вынесли несколько сумок, в которых находилось 2 млрд сумов, и скрылись с места преступления.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершили 6 граждан, приехавших на автомобиле Lacetti со снятыми номерами.

В рамках следствия были установлены еще два причастных к преступлению лица, состоявших в сговоре. Все правонарушители задержаны и привлечены к ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Предварительное следствие продолжается.