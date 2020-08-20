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Руки в наручниках

В Ташкенте задержана преступная группа, похитившая 2 млрд сумов

© Sputnik / Сергей Венявский
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200820/14809575/V-Tashkente-zaderzhana-prestupnaya-gruppa-pokhitivshaya-2-mlrd-sumov.html

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Предварительное следствие продолжается.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Ташкенте неизвестные люди незаконно проникли на склад, расположенный в Яшнабадском районе, и украли крупную сумму денег. Об этом сообщают в МВД Узбекистана. 

Злоумышленники взломали решетки, окна и двери в комнате кассиров, а также вскрыли замок сейфа болгаркой. Затем они вынесли несколько сумок, в которых находилось 2 млрд сумов, и скрылись с места преступления. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено,  что данное преступление совершили 6 граждан, приехавших на автомобиле Lacetti со снятыми номерами.

В рамках следствия были установлены еще два причастных к преступлению лица, состоявших в сговоре. Все правонарушители задержаны и привлечены к ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Предварительное следствие продолжается.




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