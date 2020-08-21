17:45 21 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Автомат в руке боевика

Оглашены подробности нападения на сотрудника "Согдиана транс" в Афганистане

Pierre Torres / AFP
Происшествия
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200821/14817364/Oglasheny-podrobnosti-napadeniya-na-sotrudnika-Sogdiana-trans-v-Afganistane-.html

В компании "Узбекистон темир йуллари" раскрыли подробности инцидента, произошедшего в провинции Балх.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Ранее сообщалось, что накануне в Афганистане неизвестные напали на автомобиль, в котором находился представитель дочернего предприятия "Согдиана транс" (входит в структуру "Узбекистон темир йуллари").

В компании "Узбекистон темир йуллари" раскрыли подробности произошедшего инцидента. 

Отмечается, что с рабочей базы "Хайратон" выехали заместитель начальника координационного управления предприятия, водитель, а также солдат батальона железнодорожной охраны МВД Афганистана. Он сопровождал сотрудников предприятия на работу. 

"На 43-м километре железной дороги их обстреляли незнакомые люди. В результате вооруженного нападения замначальника компании получил пулевое ранение. Двое граждан Афганистана были убиты - солдат батальона железнодорожной охраны МВД и неизвестный нападавший", - поясняется в сообщении.

Заместитель руководителя организации "Согдиана транс" был доставлен в больницу Термеза на машине, принадлежащей предприятию.

Стало известно, что 21 августа станция "Хайратон" возобновила работу с 7.00 утра по местному времени. Сейчас ведутся работы по открытию станций "Мазари-Шариф" и "Найбабад". 

Подчеркивается, что в результате нападения среди погибших нет граждан Узбекистана.

Теги:
обстрел, Афганистан, нападение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ахсикент - название древней столицы в ферганской долине
Вся культура Узбекистана в одной гостинице — убранство отеля "Ахсикент"
Российский Су 30СМ перехватил самолеты разведчики
Российский Су-30СМ перехватил самолеты разведчики - видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться