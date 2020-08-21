Оглашены подробности нападения на сотрудника "Согдиана транс" в Афганистане

В компании "Узбекистон темир йуллари" раскрыли подробности инцидента, произошедшего в провинции Балх.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Ранее сообщалось, что накануне в Афганистане неизвестные напали на автомобиль, в котором находился представитель дочернего предприятия "Согдиана транс" (входит в структуру "Узбекистон темир йуллари").

В компании "Узбекистон темир йуллари" раскрыли подробности произошедшего инцидента.

Отмечается, что с рабочей базы "Хайратон" выехали заместитель начальника координационного управления предприятия, водитель, а также солдат батальона железнодорожной охраны МВД Афганистана. Он сопровождал сотрудников предприятия на работу.

"На 43-м километре железной дороги их обстреляли незнакомые люди. В результате вооруженного нападения замначальника компании получил пулевое ранение. Двое граждан Афганистана были убиты - солдат батальона железнодорожной охраны МВД и неизвестный нападавший", - поясняется в сообщении.

Заместитель руководителя организации "Согдиана транс" был доставлен в больницу Термеза на машине, принадлежащей предприятию.

Стало известно, что 21 августа станция "Хайратон" возобновила работу с 7.00 утра по местному времени. Сейчас ведутся работы по открытию станций "Мазари-Шариф" и "Найбабад".

Подчеркивается, что в результате нападения среди погибших нет граждан Узбекистана.