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В Навоийской области водитель уснул за рулем и погиб в ДТП

Пресс-служба МВД Узбекистана
Происшествия
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Согласно данным дорожно-патрульной службы, автомобиль Nexia столкнулся с движущейся в противоположном направлении машиной Changan.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В Навоийской области на 147 километре автомобильной дороги А-379 "Канимех – Учкудук" произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщают в МВД Узбекистана.

Согласно данным дорожно-патрульной службы, водитель автомобиля Nexia столкнулся с движущейся в противоположном направлении машиной Changan. В результате ДТП он получил тяжкие телесные повреждения и скончался на месте происшествия. Владелец авто Changan был госпитализирован в центральную больницу Зарафшана. Врачи диагностировали у пострадавшего переломом левого колена. 

По показаниям очевидцев, водитель автомобиля Nexia уснул за рулем и потерял управление. Он выехал на встречную полосу, где и произошла авария. 

Теги:
МВД Узбекистана, Узбекистан, Навоийская область, авария, ДТП



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