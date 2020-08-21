В Навоийской области водитель уснул за рулем и погиб в ДТП

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В Навоийской области на 147 километре автомобильной дороги А-379 "Канимех – Учкудук" произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщают в МВД Узбекистана.

Согласно данным дорожно-патрульной службы, водитель автомобиля Nexia столкнулся с движущейся в противоположном направлении машиной Changan. В результате ДТП он получил тяжкие телесные повреждения и скончался на месте происшествия. Владелец авто Changan был госпитализирован в центральную больницу Зарафшана. Врачи диагностировали у пострадавшего переломом левого колена.

По показаниям очевидцев, водитель автомобиля Nexia уснул за рулем и потерял управление. Он выехал на встречную полосу, где и произошла авария.