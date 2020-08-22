18-летний парень в состоянии алкогольного опьянения врезался в столб, установленный посреди дороги.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В Ташкенте произошла авария, в которой погиб пассажир и несколько человек пострадали, сообщает ГУБДД.

"20 августа в 23:00 часов на ул. Шота Руставели в Яккасарайском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие. 18-летний водитель Lacetti, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление и врезался в железный столб освещения, установленный посреди дороги", - говорится в сообщении.

ГУБДД Из-за пьяного водителя в Ташкенте погиб человек - фото

В результате ДТП пассажир автомобиля, 19-летний И.Ш., от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и другой пассажир, 19-летний К.К., были госпитализированы.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Яккасарайского района ведется следствие.