В Ташкенте машина скорой помощи перевернулась на перекрестке

В результате ДТП машина скорой помощи перевернулась, ее водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В Ташкенте автомобиль скорой помощи выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Spark, сообщает ГУВД.

"21 августа примерно в 16:30 часов на перекрестке Гулзор Малой кольцевой автомобильной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль "скорой помощи", управлял которым 53-летний Г.Б., выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Spark, за рулем которого находилась 40-летняя Н.Н.", - говорится в сообщении.

В результате ДТП машина скорой помощи перевернулась, ее водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Так же телесные повреждения получила пассажир скорой - медсестра 29-летняя Х.А.

Со слов водителя автомобиля Spark, у машины скорой не были включены специальные звуковые и световые сигналы. Проверка продолжается.