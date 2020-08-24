В Самаркандской области мужчина взломал сейф и украл 50 млн сумов

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В ОВД Нарпайского района Самаркандской области обратился с заявлением житель махалли "Сарбозор" гражданин М. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

Потерпевший просил принять меры в отношении неизвестного, который в промежутке с 3.30 19 августа и до 9.35 20 августа незаконно проник в его жилище, когда он отсутствовал дома. Злоумышленник взломал железный сейф твердым предметом и похитил 50 миллионов сумов, а также 200 долларов США.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что данное преступление совершил житель махалли "Саловат" Нарпайского района М. В качестве вещественных доказательств у него были изъяты похищенные денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.