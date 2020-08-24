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Сейф с денежными средствами

В Самаркандской области мужчина взломал сейф и украл 50 млн сумов

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В ОВД Нарпайского района Самаркандской области обратился с заявлением житель махалли "Сарбозор" гражданин М. Об этом сообщают в МВД Узбекистана. 

Потерпевший просил принять меры в отношении неизвестного, который в промежутке с 3.30 19 августа и до 9.35 20 августа незаконно проник в его жилище, когда он отсутствовал дома. Злоумышленник взломал железный сейф твердым предметом и похитил 50 миллионов сумов, а также 200 долларов США.
Национальная валюта Узбекистана — сум
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что данное преступление совершил житель махалли "Саловат" Нарпайского района М. В качестве вещественных доказательств у него были изъяты похищенные денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается. 

Теги:
МВД Узбекистана, Следственный департамент при МВД Узбекистана, Самаркандская область, сейф, деньги, квартирная кража, кража, Узбекистан



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