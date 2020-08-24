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Мужчина в наручниках

На востоке Узбекистана раскрыли группировку религиозных экстремистов

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200824/14829415/Na-vostoke-Uzbekistana-raskryli-gruppirovku-religioznykh-ekstremistov.html

У задержанных изъята компьютерная техника и литература религиозного содержания. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Наманганской области пресечена деятельность ячейки запрещенного в Узбекистане религиозно-экстремистского течения "Джихадизм"*. Операция произведена сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СГБ.

Количество задержанных не раскрывается. По данным ведомства, организатор группы, 55-летний житель Наманганской области, привлек в ее ряды своего 25-летнего сына, родственников и знакомых. Через соцсети он выполнял поручения экстремистов, воюющих на стороне террористических организаций в Сирии.

"Группа создала Telegram-канал, где осуществляла пропаганду идей религиозного экстремизма", - говорится в информации.

По месту жительства задержанных найдены и изъяты в качестве вещественных доказательств компьютерная техника и электронные носители, литература религиозного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

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Аналогичный случай зафиксирован в Кашкадарьинской области месяц назад. Пятидесятидвухлетний житель Карши, который с 2004 по 2018 годы уже отбывал наказание за участие в религиозно-экстремистском течении "Джихадистов"*, вновь организовал по месту незаконную группу из числа детей, племянника и 11 местных жителей, родившихся в период и поддерживал идеи течения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

*- организация, запрещенная на территории Узбекистана

Теги:
СГБ, Узбекистан, Наманганская область, Задержание, Террористы



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