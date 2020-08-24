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Узбекский милицейский автомобиль

На международной трассе "Ташкент - Ош" произошло тройное ДТП

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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200824/14829794/Na-mezhdunarodnoy-trasse-Tashkent---Osh-proizoshlo-troynoe-DTP.html

Водители двух из трех столкнувшихся автомобилей получили травмы ног, они госпитализированы в ближайшую многопрофильную клинику в Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. На трассе "Ташкент - Ош" произошло масштабное ДТП с участием граждан Узбекистана и Казахстана, сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.

Пресс-служба МВД Узбекистана
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Все произошло 22 августа в 16.20 на 247-м км автодороги из Ташкента в Ош. Водитель автомобиля "МАЗ", который направлялся из столицы в Ферганскую долину, не справился с управлением и врезался в заднюю часть автомобиля марки ISUZU, движущегося впереди. От неожиданного удара водитель ISUZU не успел затормозить и совершил столкновение с грузовым авто марки VOLVO, за рулем которого находился гражданин Казахстана.

В результате, водитель МАЗа получил травму левой ноги, а водитель ISUZU - обеих ног. Они госпитализированы в многопрофильное медицинское объединение Папского района в Наманганской области.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия Следственным отделением при ОВД Папского района возбуждено уголовное дело. Ведется доследственная проверка.

Напомним, неделю назад в Сурхандарьинской области произошло страшное ДТП, которое унесло жизни шести человек.

На дороге столкнулись два автомобиля, полные пассажиров. В салоне легковой машины, водитель которой нарушил правила, было семь человек, в том числе три ребенка.

Теги:
автотрасса, Ташкент, Ош, Наманганская область, ДТП



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