В Ташкенте пьяный экс-сотрудник ГУВД наехал на двухлетнего ребенка — видео

Ребенка госпитализировали с телесными травмами. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Ташкенте завели уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУВД, сбившего маленького ребенка, переходившего дорогу с матерью.

Инцидент произошел 24 августа в 01.10 часов на улице Юнусота в Юнусабадском районе.

На кадрах видно, как мать и двухлетний мальчик переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент выскочил автомобиль марки "Кобальт", за рулем которого находился 31-летний Тохирхужа А.

Основной удар пришелся на ребенка — малыша госпитализировали с телесными повреждениями.

Согласно результатам экспертизы, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и потому не заметил пешеходов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

Ведется следствие.

Сообщается, что ранее задержанный работал в структуре ГУВД, однако он не прошел аттестацию и приказом руководства от 20 августа этого года был уволен из органов внутренних дел.