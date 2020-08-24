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В Ташкенте пьяный экс-сотрудник ГУВД наехал на двухлетнего ребенка — видео

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200824/14830858/V-Tashkente-pyanyy-eks-sotrudnik-GUVD-naekhal-na-dvukhletnego-rebenka--video.html

Ребенка госпитализировали с телесными травмами. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Ташкенте завели уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУВД, сбившего маленького ребенка, переходившего дорогу с матерью.

Инцидент произошел 24 августа в 01.10 часов на улице Юнусота в Юнусабадском районе. 

На кадрах видно, как мать и двухлетний мальчик переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент выскочил автомобиль марки "Кобальт", за рулем которого находился 31-летний Тохирхужа А. 

Основной удар пришелся на ребенка — малыша госпитализировали с телесными повреждениями.

Согласно результатам экспертизы, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и потому не заметил пешеходов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". 

Ведется следствие. 

Сообщается, что ранее задержанный работал в структуре ГУВД, однако он не прошел аттестацию и приказом руководства от 20 августа этого года был уволен из органов внутренних дел. 

Теги:
алкоголь, ГУВД Ташкента, мать, ребенок, Ташкент



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