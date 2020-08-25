Водитель автомобиля зажег сигарету в салоне автомобиля, после чего произошел взрыв. Мужчина не успел вынести из горящей машины своего сына.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Сурхандарье в салоне автомобиля взорвался газовый баллон - погиб 9-летний ребенок, сообщают в ГУБДД.

"Тридцатидевятилетний У. Х., водитель ВАЗ-2107, зажег сигарету в салоне автомобиля, что привело к возгоранию. Водитель успел вынести из горящей машины своего 9-летнего сына, сидевшего на переднем сиденье", - говорится в информации.

Ребенок поступил в районное отделение неотложной помощи с 30-35% ожогами тела, где через два дня скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

ГУБДД В Сурхандарье взорвался автомобиль: погиб ребенок

По данному факту УЧС Байсунского района Сурхандарьинской области проводит следствие.