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В Сурхандарье взорвался автомобиль: погиб ребенок

В Сурхандарье взорвался автомобиль: погиб ребенок

ГУБДД
Происшествия
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Водитель автомобиля зажег сигарету в салоне автомобиля, после чего произошел взрыв. Мужчина не успел вынести из горящей машины своего сына.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Сурхандарье в салоне автомобиля взорвался газовый баллон - погиб 9-летний ребенок, сообщают в ГУБДД.

"Тридцатидевятилетний У. Х., водитель ВАЗ-2107, зажег сигарету в салоне автомобиля, что привело к возгоранию. Водитель успел вынести из горящей машины своего 9-летнего сына, сидевшего на переднем сиденье", - говорится в информации.

Ребенок поступил в районное отделение неотложной помощи с 30-35% ожогами тела, где через два дня скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

В Сурхандарье взорвался автомобиль: погиб ребенок
ГУБДД
В Сурхандарье взорвался автомобиль: погиб ребенок

По данному факту УЧС Байсунского района Сурхандарьинской области проводит следствие.

Теги:
погиб, смерть, дети, ребенок, Происшествие, авария, ДТП, Сурхандарьинская область, Узбекистан, Узбекистан



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