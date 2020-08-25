При попытке объяснить причину наступившей смерти, дежурный фельдшер скорой помощи Е. И. был избит родственниками больного.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Джизакской области родственники пациента избили фельдшера скорой помощи, сообщают в Минздраве.

"Двадцать третьего августа в 12.06 в кол-центр Джизакской области обратились родственники гражданина А. Б., проживавшего в махалле "Октепа" Зааминского района. В 12.10 по указанному адресу прибыла скорая помощь", - говорится в информации.

Известно, что после осмотра больного фельдшер сказал, что состояние пациента тяжелое и его необходимо госпитализировать для прохождения стационарного лечения. Однако родственники пациента не допустили этого. После чего бригада скорой помощи оказала первую помощь больному и дала рекомендации по уходу за ним.

Уже позже, в этот же день, из вышеуказанного дома поступил еще один звонок в региональный кол-центр. Когда бригада скорой помощи прибыла к месту жительства пациента, он уже скончался.

При попытке объяснить причину наступившей смерти дежурный фельдшер скорой помощи Е. И. был избит родственниками больного. После случившегося фельдшер был доставлен в отделение районного медицинского объединения, у него наблюдались тошнота и потеря сознания.

У медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ведется расследование.