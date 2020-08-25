В Ташкентской области за превышение скорости оштрафовали 65 байкеров

Фоторадары зафиксировали, как лихачи разгонялись в населенных пунктах до 140-166 км/час, где ограничение скорости составляет 70 км/час.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Ташкентской области сотрудниками дорожно-патрульной службы были проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений водителями мототранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-центр УВД Ташкентской области Сотрудник ДПС остановил мотоциклистов за превышение скорости

В отношении восьмерых мотоциклистов были оформлены протоколы об административном нарушении. У пятерых из них отсутствовали необходимые документы, поэтому их транспортные средства были помещены на штрафстоянку. Помимо этого, у троих водителей на мотобайках были скрыты государственные номерные знаки.

Отмечается, что за летний период на трассе 4R12 "Бектемир-Чорбог" выявлено 65 фактов превышения скорости. Фоторадары зафиксировали, как лихачи разгонялись в населенных пунктах до 140-166 км/час, где ограничение скорости составляет 70 км/час.

В управлении внутренних дел Ташкентской области напомнили, что согласно Кодексу об административной ответственности, за превышение скорости водитель транспортного средства может быть оштрафован в размере 9 БРВ (2 млн 7 тысяч сумов).