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В Ташкентской области за превышение скорости оштрафовали 65 байкеров

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200825/14837943/V-Tashkentskoy-oblasti-za-prevyshenie-skorosti-oshtrafovali-65-baykerov-.html

Фоторадары зафиксировали, как лихачи разгонялись в населенных пунктах до 140-166 км/час, где ограничение скорости составляет 70 км/час.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Ташкентской области сотрудниками дорожно-патрульной службы были проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений водителями мототранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Пресс-центр УВД Ташкентской области
Сотрудник ДПС остановил мотоциклистов за превышение скорости

В отношении восьмерых мотоциклистов были оформлены протоколы об административном нарушении. У пятерых из них отсутствовали необходимые документы, поэтому их транспортные средства были помещены на штрафстоянку. Помимо этого, у троих водителей на мотобайках были скрыты государственные номерные знаки. 

Отмечается, что за летний период на трассе 4R12 "Бектемир-Чорбог" выявлено 65 фактов превышения скорости. Фоторадары зафиксировали, как лихачи разгонялись в населенных пунктах до 140-166 км/час, где ограничение скорости составляет 70 км/час.

В управлении внутренних дел Ташкентской области напомнили, что согласно Кодексу об административной ответственности, за превышение скорости водитель транспортного средства может быть оштрафован в размере 9 БРВ (2 млн 7 тысяч сумов).

Теги:
мотоцикл, Ташкентская область



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