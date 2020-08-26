На перевале "Камчик" загорелся грузовик — водитель и пассажир скончались

В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что в багажном отделении грузовой машины находилось 8 тонн стройматериалов, в том числе и химические добавки для бетона.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Накануне на 222-м километре автодороги "Ташкент-Ош" загорелся грузовик Isuzu. Он врезался в железное ограждение, установленное посреди дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате дорожно-транспортного происшествия и вспыхнувшего пожара скончались водитель и пассажир.

В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что в багажном отделении грузовой машины находилось 8 тонн стройматериалов, в том числе и химические добавки для бетона.

На место происшествия прибыли начальник группы специального поисково-спасательного управления "Камчик" полковник Х. Бобонов с личным составом. Также была доставлена спецтехника для устранения пожара, который ликвидировали в кротчайшие сроки.