Стычка между подростками продолжилась вне футбольного поля. Один из ребят нанес другому смертельные раны.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Сурхандарье во время игры в футбол произошла драка, погиб подросток, сообщает Следственный департамент.

"Двадцать третьего августа примерно в 20.45 на футбольном мини-стадионе, расположенном в махалле "Истиклол" Кизирикского района, несовершеннолетний А. А. (16 лет) во время игры в футбол учинил ссору с игравшим в команде соперника несовершеннолетним И. Х. (16 лет). Драка вышла за пределы стадиона, А. А. нанес удар коленом в область груди И. Х", - говорится в информации.

В результате чего несовершеннолетний И. Х. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Следственный департамент Смертельная игра: подросток погиб во время драки в Сурхандарье

По данному факту Следственным отделом при ОВД Кизирикского района в отношении А. А. возбуждено уголовное дело.

В Ташкенте соседи подрались из-за детей >>

Подросток привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке. Предварительное следствие продолжается.