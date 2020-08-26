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Смертельная игра: подросток погиб во время драки в Сурхандарье

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200826/14843374/Smertelnaya-igra-podrostok-pogib-vo-vremya-draki-v-Surkhandare.html

Стычка между подростками продолжилась вне футбольного поля. Один из ребят нанес другому смертельные раны.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Сурхандарье во время игры в футбол произошла драка, погиб подросток, сообщает Следственный департамент.

"Двадцать третьего августа примерно в 20.45 на футбольном мини-стадионе, расположенном в махалле "Истиклол" Кизирикского района, несовершеннолетний А. А. (16 лет) во время игры в футбол учинил ссору с игравшим в команде соперника несовершеннолетним И. Х. (16 лет). Драка вышла за пределы стадиона, А. А. нанес удар коленом в область груди И. Х", - говорится в информации.

В результате чего несовершеннолетний И. Х. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Смертельная игра: подросток погиб во время драки в Сурхандарье
Следственный департамент
Смертельная игра: подросток погиб во время драки в Сурхандарье

По данному факту Следственным отделом при ОВД Кизирикского района в отношении А. А. возбуждено уголовное дело.

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Подросток привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке. Предварительное следствие продолжается.

Теги:
Сурхандарьинская область, погиб, смерть, подростки, подросток, Узбекистан, Узбекистан, проишествие



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