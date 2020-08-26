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В Узбекистане участились случаи кражи денег у пользователей Telegram

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200826/14847301/V-Uzbekistane-uchastilis-sluchai-krazhi-deneg-u-polzovateley-Telegram.html

Рекомендуется отключить функцию автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах, не доверять фейковым сообщениям и рекламе, поступающих с неизвестных аккаунтов.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Узбекистане наблюдаются случаи присвоения злоумышленниками денег пользователей Telegram и WhatsApp, сообщает "Узкомназорат".

"Мошенники, используя логотипы известных компаний как Google, Apple и Facebook, размещают в различных группах сообщения о проводимых рекламных акциях и добавляют вредоносные ссылки или файлы", - говорится в сообщении.

Пользователь неосознанно загружает вредоносный файл и его личная информация, номер банковской карты, номер счета, дата рождения и пароли становятся доступными для злоумышленников.

В целях предотвращения подобных негативных случаев, рекомендуется отключить функцию автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах, не доверять фейковым сообщениям и рекламе, поступающих с неизвестных аккаунтов.

Хакер
© Sputnik / Владимир Трефилов
В Узбекистане 19-летний хакер выманивал деньги через вирус в Телеграме

В Узбекистане также наблюдались случаи создания в Telegram фейковых аккаунтов от имени реального человека и дальнейших попыток получения финансовой помощи от знакомых реального владельца профиля. Пользователям направляется сообщение от мнимого знакомого о том, что он якобы находится в критическом состоянии и указывается номер банковской карты для зачисления финансовой помощи. Пользователь, не разобравшийся до конца в сути проблемы и желающий помочь знакомому, становится жертвой злоумышленников.

Государственная инспекция "Узкомназорат" настоятельно просит пользователей сети Интернет не спешить с принятием решения в подобных случаях, быть крайне бдительными, соблюдать требования безопасности при обмене информацией в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
деньги, WhatsApp, WhatsApp, Telegram, Telegram, Telegram, мошенничество, мошенник, Узбекистан, Узбекистан



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