В Коканде мужчина продал чужой автомобиль Captiva за $22,8 тысяч

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Убийце известного дизайнера Наримана Григоряна вынесли приговор Согласно решению от 14 августа 2020 года обвиняемый в умышленном убийстве Б.Буркитбаев 1996 года рождения был признан виновным по статье 97 (умышленное убийство) и другим соответствующим статьям УК РУз. 123

В ГТК прокомментировали видео Ильи Варламова о состоянии пограничных пунктов В видеоролике, опубликованном во вторник в соцсетях, российский блогер рассказал о надлежащем контроле граждан и их ручной клади на пограничных пунктах пропуска при переходе из Казахстана в Узбекистан. 877