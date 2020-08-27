В Хорезмской области прикрыли подпольный игорный дом

Во время рейда сотрудники правоохранительных органов задержали 21 гражданина. У них изъяли игральные карты и 33 млн сумов. Ведется предварительное расследование.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В ходе проведения очередного оперативного мероприятия сотрудниками управления уголовного розыска УВД Хорезмской области был выявлен игорный дом. Служащие правоохранительных органов пресекли преступную деятельность заведения, сообщают в МВД Узбекистана.

Во время рейда был задержан 21 человек. В качестве вещественных доказательств у них изъяли игральные карты и 33 млн сумов, на которые они сделали свои ставки.

Пресс-служба МВД Узбекистана Вещественные доказательства — игральные карты и 33 млн сумов

В рамках расследования стало известно, что гражданин Ж. Х., проживающий в махалле "Роят" Шаватского района, организовал в своем доме казино. Он планировал провести 26 августа крупную азартную игру и пригласил в гости односельчан, а также игроков из Каракалпакстана.

В настоящий момент ведется предварительное следствие.