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Игральные фишки и карты

В Хорезмской области прикрыли подпольный игорный дом

© CC0 / pixabay
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200827/14853318/V-Khorezmskoy-oblasti-prikryli-podpolnyy-igornyy-dom.html

Во время рейда сотрудники правоохранительных органов задержали 21 гражданина. У них изъяли игральные карты и 33 млн сумов. Ведется предварительное расследование.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В ходе проведения очередного оперативного мероприятия сотрудниками управления уголовного розыска УВД Хорезмской области был выявлен игорный дом. Служащие правоохранительных органов пресекли преступную деятельность заведения, сообщают в МВД Узбекистана.  

Во время рейда был задержан 21 человек. В качестве вещественных доказательств у них изъяли игральные карты и 33 млн сумов, на которые они сделали свои ставки. 

Пресс-служба МВД Узбекистана
Вещественные доказательства — игральные карты и 33 млн сумов

В рамках расследования стало известно, что гражданин Ж. Х., проживающий в махалле "Роят" Шаватского района, организовал в своем доме казино. Он планировал провести 26 августа крупную азартную игру и пригласил в гости односельчан, а также игроков из Каракалпакстана.

В настоящий момент ведется предварительное следствие.

Теги:
МВД Узбекистана, Хорезмская область, азартные игры



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