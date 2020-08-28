В Хорезмской области задержан мужчина за попытку сбыть фальшивые деньги

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В Хорезмской области сотрудниками правоохранительных органов пресечен незаконный оборот фальшивых денег. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.
Известно, что 34-летний житель Янгиарыкского района Ш.Б. работал фотографом в одной из районных фотостудий. Он распечатал на цветном принтере купюры номиналом 10 тысяч сумов. Затем правонарушитель пошел в магазин и расплатился ими за продукты. Однако продавец усомнился в подлинности денег и позвонил в управление внутренних дел.
В ходе оперативного допроса установлено, что гражданин Ш.Б. при себе имел еще четыре фальшивые купюры номиналом 10 тысяч сумов.
В настоящее время по данному факту ведется предварительное следствие.