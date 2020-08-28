В Хорезмской области задержан мужчина за попытку сбыть фальшивые деньги

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Учебный год в Узбекистане начнется 14 сентября — президент Учебный процесс в школах будет организован и в традиционной, и дистанционной форме. Решение о возобновлении работы школ будут принимать местные кенгаши, исходя из эпидемиологической ситуации в своем районе. 158

Мирзиёев: сокрытие реальных данных по заражению COVID-19 будет сурово наказываться Президент предупредил об ответственности за представление ложных сведений о ситуации с инфицированием. Он также поручил пресечь случаи, когда одну и ту же свадьбу или другую церемонию проводят в течение нескольких дней или 3−4 раза в день. 290