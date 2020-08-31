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Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Ташкенте

Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Ташкенте

ГУБДД
Происшествия
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Тридцатиоднолетний водитель Nexia-3, двигаясь на высокой скорости с выключенными фарами, сбил 26-летнего пешехода.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Ташкенте пьяный водитель насмерть сбил молодого парня, информируют в ГУБДД.

"Тридцатого августа в 00.30 возле кафе "Ялпиз", расположенного на улице Фуркат, 31-летний водитель Nexia-3, двигаясь на высокой скорости с выключенными фарами, сбил 26-летнего пешехода", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. 

Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту ведется предварительное расследование.

Теги:
водитель, водители, пешеходы, пешеход, погиб, смерть, авария, ДТП, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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